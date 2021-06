Zeman sicuro: «In questa Italia c’è un po’ di mio». Le dichiarazioni dell’ex tecnico del Cagliari

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Zdenek Zeman ha parlato così dell’Italia impegnata ad Euro 2020.

«Potrò dire che l’altroieri all’Olimpico c’ero anch’io. Non tanto per la spettacolarità della gara sulla quale credo sia giusto fare un’analisi equilibrata, quanto per la ripartenza che questa partita di esordio degli Europei ha rappresentato nell’immaginario collettivo dopo tanti, troppi, mesi di difficoltà, paure e ansie causate dalla pandemia».

