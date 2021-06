Domenica di ottimi risultati per gli atleti agonisti della Polisportiva A.s.d. MAVERIX ,che da tempo promuove l’uso della bicicletta in tutte le sue forme.

In terra di Sicilia nella 5° tappa del campionato interprovinciale CT – ME di xc-mtb Luigi Belcamino ottiene il 18° assoluto ed il 4° posto categoria M2. Nello stesso momento ma in terra di Calabria a Belmonte ,teatro di gara della terza tappa del Campionato Enduro Sud Italia ,su quattro prove speciali e oltre 1000 metri di dislivello si distingue Matteo Bellia 4° posto categoria Elite Master Enduro e 12° assoluto ,mentre salgono sul podio per la categoria E-bike ,Gregorio Sestito con il 2° posto M2 , 5° assoluto e Alfredo Gualtieri ,3° M2 e 9° assoluto.