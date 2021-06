Notte magica solo per Marten de Roon, che nel ‘derby’ atalantino batte Ruslan Malinovskyi e vince la prima partita degli Europei. Tutt’altro che facile, perché l’Olanda si fa rimontare due gol, dal 2-0 al 2-2 e poi segna il 3-2.

De Roon e Malinovskyi si incrociano solo un paio di volte durante la partita, più pronto Marten a recuperare palla, meno brillante Ruslan. Che sfodera il suo repertorio migliore in occasione del 2-2, quando su punizione offre l’assist per il gol di Yaremchuk, mentre de Roon sbaglia il fuorigioco.

Comunque l’Olanda va alla pari con l’Austria (2-1 sulla Macedonia) nel girone che interessa l’Italia perché la seconda affronterà la vincitrice del girone degli azzurri.

Giornata di quasi riposo per gli altri atalantini in campo: Pasalic entra solo al 40′ del secondo tempo contro l’Inghilterra e anche nella prima di Coppa America, in Brasile, Muriel resta in panchina mentre Zapata entra solo al 16′ del secondo tempo. Alla Colombia basta un gol di Cardona al 42′ del primo tempo per battere l’Ecuador (1-0).

Stasera tocca all’Argentina contro il Cile, ma Romero salterà l’impegno per un problema muscolare.

Quanto al mercato, secondo le ultime voci l’Atalanta sarebbe interessata a Messias del Crotone (9 gol in 36 partite) e si riparla anche di Palacio, vecchio pallino di Gasperini, 39 anni e per uno e mezzo col Gasp a Genoa (2009-11).