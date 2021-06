L’attesa è finita, domani al Parco delle Biodiversità sarà inaugurato il bar -ristorante a marchio Inprimis. Nello spazio verde più bello e importante della città, e non solo, da domani sarà possibile gustare piatti prelibati o pensare ad un aperitivo tra natura e arte. Inaugurazione con apertura prevista alle ore 19:00.

Ritorna così la zona ristoro per il museo pubblico all’aperto più importante d’Europa che da qui ai prossimi mesi, quando si auspica zona bianca in tutta Italia, sono attesi turisti da ogni parte del Paese oltre alle solite gite fuori porta di carattere sociale e culturale di tutti i catanzaresi.

I frequentatori del Parco avranno a disposizione il servizio di bar ristorante e pizzeria aperto dalle 6:30 di mattina a mezzanotte 7 giorni su 7 : si pensa così di coprire tutte le esigenze necessarie per far ritornare il parco il centro dell’estate catanzarese con diverse soprese che verranno comunicate nei giorni successivi all’apertura.