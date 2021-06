Euro2020, esordio amaro per la Spagna di Luis Enrique che non va oltre lo 0-0 contro la Svezia a Siviglia. Decisivo Robin Olsen

La Slovacchia si ritrova in testa al gruppo E grazie alla vittoria sulla Polonia, e al passo falso in serata della Spagna. Le Furie Rosse infatti, non vanno oltre lo 0-0 a Siviglia contro la Svezia, nonostante diverse occasioni da gol.

Decisivo per gli svedesi l’ex Roma Robin Olsen, autore di due interventi salva risultato su Dani Olmo e Gerard Moreno, mentre per gli spagnoli stecca Alvaro Morata, nel primo tempo poco freddo sotto porta.

L’articolo Euro2020, la Spagna stecca contro la Svezia. A Siviglia è solo 0-0 proviene da Lazio News 24.