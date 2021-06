L'ex attaccante della Juventus, Gonzalo Higuain, è intervenuto in diretta alla Bobo TV. Tra le tante domande ha risposto anche su Maurizio Sarri, tecnico bianconero nella stagione 2019/2020, spiegando il possibile motivo per cui sia durato un solo anno in panchina: “Penso non sia riuscito a trasmettere la sua idea di gioco ai calciatori. Sarri voleva giocare sempre a due tocchi anche se era rischioso. Alcuni giocatori non erano contenti di giocare in questo modo”. LEGGI ANCHE: Juventus, Allegri vuole Locatelli del Sassuolo: la richiesta del club emiliano Source