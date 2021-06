Hysaj arriverà alla Lazio a parametro zero. Ecco le cifre dell’accordo che porterà l’esterno in biancoceleste

È fatta per Hysaj alla Lazio. Sarà lui il primo innesto per il club biancoceleste, che ha puntato forte sull’albanese per regalarlo a Sarri. Il giocatore arriverà a parametro zero. Secondo Il Tempo, l’esterno dovrebbe firmare un contratto di cinque anni: il giocatore dovrebbe firmare un contratto con una base da 1.7 milioni di euro a salire con l’aggiunta di eventuali bonus.

Si tratta di un rinforzo importante per Sarri, che conosce molto bene il giocatore, avendolo già allenato in passato.

