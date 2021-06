Irpiniatimes.it

Graziella Di Grezia, Medico Radiologo, dottore di ricerca, si occupa in particolare di diagnostica integrata.

Scrive di letteratura scientifica e divulgativa.

Scrive poesie e racconti brevi.

Ha pubblicato nel 2020 la sua quinta raccolta di poesie, tradotta anche in Ungherese.

Pianista classica, è fondatrice ed è il pianoforte di #pianoterraduo, un duo che coniuga voce (Susanna Puopolo) e musica.

_________________________________

Ode ai due punti.

A chi elenca,

a chi spiega,

a chi ordina,

a chi intende

e non sottintende.

Ode ai due punti

e a punti due.

Non sono doppi,

valgono doppio

e vanno in coppia,

come una terza

diminuita.

