È ancora irta di ostacoli la strada che riporterebbe Radja Nainggolan a titolo definitivo al Cagliari ma Capozucca è fiducioso

Ancora fumata nera nell’asse Inter-Cagliari per quanto riguarda la risoluzione del contratto di Radja Nainggolan. Benché la strada per riportare il centrocampista a titolo definitivo in rossoblù sia irta di ostacoli, la dirigenza sarda, come dichiarato da Capozucca a L’Unione Sarda, si mostra fiduciosa e vorrebbe trovare una soluzione il più presto possibile, prima che inizi il ritiro.

