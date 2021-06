Giorgio Perinetti commenta il passaggio di Maurzio Sarri alla Lazio ai microfoni di TMW Radio. Le parole del dirigente

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il ds Giorgio Perinetti ha commentato la scelta della Lazio di affidarsi a Maurizio Sarri.

Le sue parole: «Sarri alla Lazio? Lotito e Tare sanno far lavorare bene gli allenatori. Altrimenti non si spiega come mai Inzaghi abbia fatto così bene. Ora bisogna dare tempo all’ex Juve di lavorare bene, senza fretta riuscirà a impostare il suo gioco».

