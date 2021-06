Radu sarebbe ormai vicino all’accordo con l’Inter. L’affare potrebbe chiudersi in una settimana

Radu e l’Inter sono ormai a un passo. Come ha riportato poco fa Gianluca Di Marzio, i nerazzurri starebbero per chiudere a zero per il difensore rumeno.

Il calciatore della Lazio è in scadenza e, per ora, Tare non sembra intenzionato a rinnovare il contratto. Per questo motivo qui il calciatore sta considerando l’ipotesi di trasferirsi a parametro zero in nerazzurro, dove ritroverebbe Inzaghi.

Queste le parole di Di Marzio: «Radu è sempre più vicino all’Inter. Questa potrebbe essere un’altra operazione da concludere in settimana». I prossimi giorni, quindi, saranno determinanti per capire se l’affare andrà in porto.

L’articolo Radu Inter, affare sempre più vicino: le tempistiche per la chiusura proviene da Lazio News 24.