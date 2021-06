Sirigu Cagliari: Stefano Sorrentino, ex portiere italiano, ha rilasciato un’intervista, parlando così dell’estremo difensore del Torino

Intervistato da Tuttosport, Stefano Sorrentino ha espresso il suo pensiero sul futuro di Salvatore Sirigu, portiere del Torino accostato anche alla Juve. Le sue parole.

«Non lo so, non sono l’agente. Lui e il suo procuratore avranno certamente l’esperienza di prendere la decisione migliore. Da fuori non mi piace parlare di situazioni che non si conoscono. È chiaro che, fossi io il Torino, non mi priverei di Sirigu. È un calciatore importante anche per lo spogliatoio, non a caso è uno dei tre portieri della Nazionale. Ci sarebbe, poi, il problema di rimpiazzarlo vista la crisi di portieri e di soldi che c’è in questo momento».

