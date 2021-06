Il 20 giugno in tutto il mondo si celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato, che rappresenta un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di oltre 70 milioni di rifugiati e richiedenti asilo, costretti a fuggire dal proprio paese perché minacciati dalla violenza, dalle persecuzioni e dalle violazioni dei diritti umani cercando protezione in un altro paese.