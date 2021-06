“Con l’apertura degli ambulatori di Ematologia e di Oncologia medica nell’ospedale ‘San Pio da Pietrelcina’ di Villa d’Agri si rende ancora più forte la Rete oncoematologica in Basilicata, grazie all’essenziale contributo dei medici dell’Azienda e grazie all’abnegazione dei medici delle relative unità operative di Potenza, guidati dai dottori Michele Pizzuti e Domenico Bilancia”. A parlare, in una nota, è il direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera.

E’ un tassello significativo –continua il direttore- per la ramificazione delle attività garantite in questi ambulatori che permettono una migliore programmazione dell’accesso dei pazienti e della cura nei percorsi diagnostico terapeutico assistenziali della Rete. Lo sforzo che si sta compiendo in questi mesi unitamente a quello attualmente prioritario di superamento definitivo della emergenza sanitaria, è quello di potenziare tutti gli ospedali dell’Azienda regionale ‘San Carlo’ in modo che possano interagire con quello di Potenza per gestire al meglio la richiesta dell’utenza e l’intero percorso ospedaliero del paziente, dalla presa in carico alla riabilitazione”.

L’attività ambulatoriale ematologica, tra prime visite e controlli, è garantita il mercoledì di ogni mese, con cadenza quindicinale, nelle ore pomeridiane dalle 15.00 alle 19.00. L’ambulatorio di oncologia assicura la propria prestazione tutte le settimane, nella giornata di martedì.

