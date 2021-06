La trattativa tra Cagliari e Sampdoria per l’attaccante Giovanni Simeone è in stand-by: atteso il nuovo allenatore dei blucerchiati

Le ultime voci di mercato hanno confermato l’interesse da parte della Sampdoria per Giovanni Simeone. L’attaccante del Cagliari, dunque, potrebbe approdare a Genova a seguito di uno scambio con Yoshida e Jankto.

Per concretizzare l’ipotesi – come sottolinea La Nuova Sardegna – bisognerà attendere il nuovo allenatore dei blucerchiati: servirà, infatti, anche la sua approvazione per definire le pratiche dello scambio.

