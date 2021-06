Paura nel tardo pomeriggio di oggi 15 giugno per un’auto che è finita contro un muretto in via America a Termoli. Si tratta dell’ennesimo incidente avvenuto sullo stradone che collega la zona della cimitero con piazza del Papa dove purtroppo nel corso degli ultimi mesi sono avvenuti numerosi scontri con conseguenze anche serie.

Nel caso di oggi una persona ha perso il controllo dell’auto mentre procedeva in direzione Piazza del Papa andando a sbattere violentemente contro un muretto che è stato danneggiato dall’impatto.

I residenti della zona si dicono particolarmente preoccupati per questi continui episodi che testimoniano la pericolosità anche per gli attraversamenti pedonali.