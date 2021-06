Il Lione non si arrende e nonostante la cifra proposta da Giulini per Razvan Marin continua a sondare il terreno per affondare il colpo

Il Lione non molla. Il centrocampo della squadra francese ha bisogno di rinforzi importanti e, secondo quanto riportato da olympique-et-lyonnais.com, Razvan Marin del Cagliari sarebbe il giocatore perfetto per portare tanta qualità e tanta tecnica. La cifra imposta da Tommaso Giulini (18 milioni) per il suo pupillo sembra non aver scoraggiato i francesi che tentano invece di affondare il colpo con una nuova offerta.

