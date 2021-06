Joaquin Correa ieri sera ha fatto il suo esordio in Copa America con la maglia dell’Argentina: 10 minuti per l’attaccante della Lazio

Un po’ di Lazio anche in Copa America. Ieri sera, infatti, Joaquin Correa ha fatto il suo esordio con la maglia dell’Argentina nella gara contro il Cile. La sfida tra l’Albiceleste e la Roja si è conclusa in pareggio, con le reti di Lionel Messi e Edu Vargas.

Per il Tucu solamente 10 minuti in campo alla fine del secondo tempo: l’attaccante biancoceleste ha dato il cambio a Nicolas Gonzalez. Inizia con un pari, dunque, l’esperienza della Nazionale di Lionel Scaloni.

