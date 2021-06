Alla fine è un autorete di Hummels al 20' del primo tempo a decidere la supersfida di Euro 2020 tra Francia e Germania. Una partita ben giocata da parte della squadra di Deschamps, che nel secondo tempo potrebbe anche dilagare grazie a uno scatenato Mbappè, fermato per ben due volte dal fuorigioco. Gara che si sblocca al 20' del primo tempo, pallone tagliato splendidamente da Pogba per la corsa di Hernandez, l'esterno francese calcia di potenza al centro dell'area di rigore trovando la fortunosa deviazione di Hummels. Nella ripresa i francesi sfiorano il raddoppio con Rabiot dopo 5 minuti, il centrocampista juventino calcia di sinistro dal lato sinistro dell'area colpendo il palo esterno. La più grande occasione per i padroni di casa arriva… Source