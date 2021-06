Per la prima serata in tv, martedì 15 giugno RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio tra Francia e Germania, valida per la fase a gironi degli europei.

Su Canale5 alle 21.10 il telefilm “New Amsterdam”, il medical drama con protagonisti, il medico Max Goodwin, interpretato da Ryan Eggold, il Bellevue Hospital di New York, e il Coronavirus.

La storia riprende, quindi, a un anno dall’esplosione della pandemia.

A New York, Max e la sua squadra tentano di restare fedeli all’ottimismo che li ha sempre contraddistinti. La drammatica circostanza, però, ha fatto affiorare ancora di più le enormi disuguaglianze nel sistema sanitario americano. Max non intende più limitarsi a correggere un sistema in rovina. Ora intende demolirlo per costruirne uno più efficace.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “I casi della giovane Miss Fisher”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Vivi e lascia spiare”: Miss Peregrine Fisher scopre che sua zia Phryne, scomparsa dopo un incidente aereo, era una famosa detective privata, faceva parte del Club delle Avventuriere e, morendo, le ha lasciato un’eredità ed un’indagine…

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre alle 21.20 con “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer.

Su Italia 1 alle 21.20 “Le Iene presentano: Mario Biondo, un suicidio inspiegabile”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Io, loro e Lara”; su La7 alle 21.15 “The queen – La regina”; su Rai4 alle 21.20 “Millennium Uomini che odiano le donne”; su Rai5 alle 21.05 “The Square”; su La5 alle 21.05 il film “Amore con interessi”; su Iris alle 21 “La notte dell’agguato” e su Italia2 alle 21.10 “Ghost movie”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Downton Abbey” e su Mediaset Extra alle 21.15 “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset