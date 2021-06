Un’intervista al vetriolo quella rilasciata dal tecnico dei biancorossi, soddisfatto per le gesta dei suoi ma non per quanto riguarda l’arbitraggio e le scelte adottate dalla Lega

The post Genova Calcio, mister Maisano non ci sta: “All’inizio del secondo tempo mi è sembrato che per noi ci fosse un rigore” appeared first on Genova24.it.