Godin punta i piedi: «La mia idea è quella di rimanere al Cagliari». Le dichiarazioni del capitano dell’Uruguay

Diego Godin, intervistato della radio Azul FM, ha parlato anche del suo futuro al Cagliari, oggetto in questi giorni di grande dibattito. Della situazione di Godin ha parlato anche il ds Capozucca.

«Il mio futuro? Ho un contratto per un altro anno con il Cagliari, e un terzo che ho l’opzione di accettare o meno, ma per ora la mia idea è di rimanere in Sardegna. Voglio essere competitivo fino alla Coppa del Mondo, che è il mio obiettivo principale. Quello che succede tra ora e i Mondiali devo viverlo giorno per giorno. Forse cinque anni fa non ho considerato di tornare a giocare in Uruguay, oggi potrebbe essere una possibilità. Un giorno tornerò a viverci».

