Ha scelto il suo vero nome Tiziano Incani per firmare il suo primo libro. Niente Bepi, per una volta: il cantante passa in secondo piano per lasciare spazio solo ed esclusivamente alla persona che sta dietro all’artista.

La pubblicazione si chiama Il castello ed è un romanzo di 369 pagine: “Ho scelto il genere fantasy, ma parlo tanto anche di Bergamo perché di territorio orobico ce n’è in abbondanza, sia a livello geografico che culturale – spiega Incani -. Se sarà anche l’ultimo mio libro non lo so. Emanuele Pagani, della casa editrice Silele, da tempo mi consigliava di cimentarmici e io gli ho dato retta.

Il Castello è proprio quello che vedete sull’enigmatica copertina realizzata da Gessica Pirola”.

“Sotto il profilo narratologico qualche dritta me l’ha data Livio Gambarini, ormai autore di successo, ma, in buona sostanza, posso dire di essermi arrangiato da solo, con tutti i miei pregi e difetti di romanziere ‘noelì’- spiega Incani -. Ho deciso di non usare il nome ‘Bepi’ su un mio lavoro: è la prima volta in 18 anni di carriera”.

Il libro verrà venduto nelle librerie di Bergamo e provincia e nelle tre serate organizzate per la presentazione: all’american bar 7 Nani di Curnasco di Treviolo (martedì 15 giugno alle 21), al QU Beer di Montello (venerdì 18 giugno alle 21) e al Ristorante Della Fonte di Caravaggio (sabato 26 giugno, orario ancora da definire).

Intanto, proseguono i lavori per il nuovo album del Bepi: “Le registrazioni sono finite già da un po’ – spiega l’artista -. Bisogna adesso iniziare, senza eccessiva premura, la delicata fase di mix e poi prendere una decisione per quanto riguarda la stampa. Mai come stavolta si tratta di una scelta spinosa: ogni formato, infatti, pare avere più difetti che pregi”.