Mercato professionisti in pillole, 14 giugno SERIE A Brozovic – Tottenham 45% – Per ora solo abboccamenti da Londra, ma il destino del centrocampista croato potrebbe essere lontano da Milano. E Paratici si è già mosso SERIE B Palacio-Monza 20% – L'agente lo ha proposto, ma l'età è davvero troppo avanzata per immaginare una fumata bianca. Almeno questo trapela dalle alte stanze briantee SERIE C F.Dionisi – Bari 60% – Il direttore sportivo Ciro Politi ha chiamato il suo pupillo e presto presenterà una proposta ufficiale per acquistarne il cartellino dall'Ascoli Source