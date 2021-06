Come sarà il tempo nei prossimi giorni? Risponde Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

anche nella giornata odierna l’alta pressione occupa gran parte dell’Europa centro-occidentale determinando tempo bello e caldo sulla Lombardia. Un po’ di instabilità si attiverà nei prossimi due giorni sui monti grazie ad un indebolimento del campo di alta pressione.

Martedì 15 giugno 2021

Tempo Previsto: qualche nube al mattino su Prealpi e pianura ma in dissolvimento con cielo poco nuvoloso per gran parte del resto della giornata. Precipitazioni assenti.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 29 e 32°C. Minime stazionarie e comprese tra 18 e 23°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Venti: deboli orientali in pianura. In montagna deboli settentrionali.

Mercoledì 16 giugno 2021

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso con nubi ad evoluzione diurna sui monti nelle ore pomeridiano-serali che potranno portare qualche isolato temporale o rovescio su Alpi e Prealpi.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 29 e 32°C. Minime stazionarie e comprese tra 18 e 23°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Venti: deboli di direzione variabile in pianura. In montagna deboli settentrionali tendenti a rinforzare da ovest durante i temporali

Giovedì 17 giugno 2021

Tempo Previsto: cielo poco nuvoloso sulle pianure mentre su Alpi, Prealpi ed Appennino avremo un aumento delle nubi ad evoluzione diurne con la possibilità di qualche rovescio o temporale.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 29 e 32°C. Minime stazionarie e comprese tra 18 e 23°C con valori maggiori nei grossi centri urbani.

Venti: deboli di direzione variabile in pianura. In montagna deboli occidentali con rinforzi durante i temporali.