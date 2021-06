Stefan Radu è ancora nel mirino dell’Inter di Simone Inzaghi: l’accordo con i nerazzurri potrebbe arrivare nei prossimi giorni

Ancora in dubbio il futuro di Stefan Radu, anche se l’epilogo di questa vicenda potrebbe essere a tinte nerazzurre. Infatti, la chiamata dalla Lazio per il rinnovo ancora non è arrivata e, di conseguenza, il suo destino potrebbe essere all’Inter.

Infatti, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’accordo tra il giocatore e la società milanese. A convincerlo potrebbe essere proprio Simone Inzaghi, passato sulla panchina dei meneghini al posto di Antonio Conte.

