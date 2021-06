In Puglia la vaccinazione “degli ultraottantenni e i soggetti ad elevato livello di fragilità” è completata. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità, Pierluigi Lopalco, durante i lavori in Consiglio regionale replicando ad una interrogazione.

“Ricordiamo – ha precisato – che non tutti gli over 80 potevano essere vaccinati. Magari c’erano anche quelli che avevano superato il Covid e non avevano voglia di sottoporsi ad una vaccinazione, che comunque nelle situazioni di super-fragilità rappresenta comunque uno stress. In questa fascia di età, gli over 80, abbiamo la copertura praticamente della totalità della popolazione, siamo sopra il 95 per cento, che per noi significa praticamente tutti.

Le verifiche sono state fatte e quella quota residua di soggetti non vaccinati effettivamente ci risulterebbero non vaccinati perché non vaccinabili, non perché non vaccinati”.

