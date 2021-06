È stato fissato per lunedì 28 giugno il consiglio comunale straordinario per la sicurezza.

Una richiesta fatta da tempo dalle minoranze consigliari.

“Numerosi cittadini hanno in più occasioni denunciato frequenti episodi criminosi dallo spaccio al borseggio, oltre alle consuete situazioni legale all’accattonaggio organizzato, ormai diffuso in città ed a vicende legate all’emarginazione sociale che hanno comunque un impatto infelice sul territorio. Preoccupati del persistente incremento di disagio sociale e di episodi di violenza nella nostra città, riteniamo che la misura ormai sia colma e non ci sia più spazio per gli slogan, per i falsi moralismi e per gli attendismi della sinistra”.

Iniziava così il documento firmato dagli esponenti in consiglio comunale di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e della lista Bergamo Ideale di Stucchi Sindaco.

Era il mese di ottobre 2020.

“Siamo arrivati a giugno perché anche i consiglieri di minoranza hanno richiesto che il tema venisse trattato in presenza. Ora si può ed è giusto e corretto portare avanti le istanze dei consiglieri”, ha dichiarato il presidente del consiglio comunale Ferruccio Rota.

Nel corso del consiglio si presenteranno “svariati elementi di riflessione per ogni realtà territoriale urbana, con il precipuo fine di aumentare la vivibilità nei territori del Comune e prevenire e contrastare il degrado urbano, i fenomeni di inciviltà e violazioni della legalità, con particolare attenzione verso le fasce giovanili, i fenomeni di violenza di genere, la scarsa percezione di sicurezza da parte degli anziani. Convinti che l’attuale politica dell’Amministrazione Comunale non abbia garantito risultati ottimali e soddisfacenti in tema di sicurezza, il Centro Destra, nell’alveo della responsabilità che lo contraddistingue, offre la sua collaborazione”, si legge nel testo dei consiglieri.