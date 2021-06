Torna il progetto Aaa Offresi, promosso dal Comune di Ponte nelle Alpi: i laboratori creativi e le attività di manutenzione si svilupperanno da lunedì 5 luglio alla prima settimana di settembre. E in chiusura, qualora l’emergenza sanitaria lo consentisse, si terrà la festa finale in cui ognuno dei partecipanti avrà l’opportunità di svelare quanto fatto nei mesi estivi.

La proposta è rivolta ai giovani dai 14 ai 18 anni: per iscriversi, c’è tempo fino a sabato 19 giugno. A questo proposito, è possibile scaricare e compilare il modulo nella home page del sito www.comune.pontenellealpi.bl.it.

Ogni attività verrà realizzata nel rispetto delle linee guida regionali e del distanziamento sociale.

«È un progetto a cui crediamo moltissimo – sono le parole della vice sindaca di Ponte nelle Alpi Lucia Da Rold – e che è allargato pure ai ragazzi di Soverzene. Nonostante le limitazioni legate alla pandemia, siamo riusciti ad avere numeri superiori rispetto alla scorsa edizione. Aaa Offresi è un modo per far partecipare i giovani alla vita di comunità, avvicinarli al territorio e permettere loro di mettersi in gioco negli ambiti in cui si sentono maggiormente coinvolti».

Per informazioni, sono attivi i numeri telefonici 340.2231112 (Erika) e 349.9803282 (Deborah).

L’articolo AAA Offresi: un’estate utile e creativa per i giovani del territorio proviene da Bellunopress – Dolomiti.