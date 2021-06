Il sindaco Sergio Abramo ha commentato la notizia dell’ufficializzazione della candidatura di Roberto Occhiuto alla guida della Regione: “Ho accolto con estrema soddisfazione l’ufficializzazione della candidatura a governatore per il centrodestra di Roberto Occhiuto. Un politico al quale vanno riconosciute competenze e professionalità, e con il quale posso dire con orgoglio di aver condiviso un bellissimo percorso insieme, da consigliere regionale, che ricordiamo entrambi con piacere. Se la scelta del centrodestra è ricaduta su Roberto vuol dire che anche a livello nazionale la sua azione politica è stata apprezzata, come dimostrano gli importanti incarichi ricevuti in Parlamento all’interno di Forza Italia. Sono sicuro che saprà condurre al meglio la campagna elettorale e che in lui i calabresi vedranno una persona perbene capace di rilanciare la regione dopo le durezze di questo periodo contrassegnato dalla pandemia”.