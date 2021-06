Irpiniatimes.it

E’ il giorno dell’esame di maturità.

540mila ragazzi – muniti di mascherina e igienizzante – affronteranno l’esame di Stato, il secondo in modalità Covid.

Stando alle norme anti-contagio, i candidati potranno avere al loro fianco un solo accompagnatore. Indosseranno la mascherina fino a quando prenderanno posizione in aula.

I posti saranno già definiti, tutti distanziati di due metri l’uno dall’altro: sono quindi presenti in aula 9 persone: 7 docenti, il candidato e l’accompagnatore. Una volta seduto in aula, per il candidato inizia l’esame.

Abolite le due prove scritte, il tutto si svolgerà in una sola prova, quella orale.

Sessanta i minuti a disposizione per il candidato che partirà con l’esposizione di un elaborato. Dopo aver discusso la tesina, si procederà con un testo di letteratura italiana e con l’analisi di materiali didattici. Una discussione interdisciplinare che consentirà alla commissione di meglio valutare lo studente.

