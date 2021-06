TERMOLI – In casa aveva un arsenale di materiale esplosivo che avrebbe potuto causare una strage. Un 34enne di Termoli, di professione rapper, è stato arrestato dalla Squadra Mobile nell’ambito delle indagini sull’incendio e sull’esplosione avvenuti nei giorni fa in un condominio di Termoli. I dettagli della vicenda sono stati resi noti in conferenza stampa a Campobasso dal procuratore di Larino Isabella Ginefra, dal questore di Campobasso Giancarlo Conticchio, dal capo della Squadra Mobile Marco Graziano e dal dirigente del commissariato di Termoli Concetta Piccitto.

Le indagini, ricostruisce l’Ansa, sono scattate dopo due episodi che hanno destato molto allarme, avvenuti a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Il primo il 2 giugno, quando era stato appiccato un incendio nel tunnel di un condominio prendendo di mira il garage di una persona che si trova ai domiciliari nello stesso edificio. Due giorni dopo è stata fatta esplodere una bomba carta davanti alla porta dell’abitazione della stessa persona. La Polizia ha avviato subito accertamenti e ha effettuato una perquisizione mirata a casa del 34enne, poi arrestato, con precedenti per droga e detenzione di materiale esplosivo.

Il giovane, riporta l’Ansa, aveva realizzato in passato un video contro la polizia. Nel garage della sua abitazione c’erano una bomba artigianale da 200 grammi e 41 candelotti. “Tutto materiale molto pericoloso che avrebbe potuto provocare una strage”, hanno sottolineato gli investigatori. Materiale che è stato affidato agli artificieri di Pescara per le relative perizie. Il 34enne è finito in carcere con l’accusa di detenzione di esplosivi, mentre un altro giovane, anch’egli con precedenti per droga, è stato denunciato per l’incendio del garage. Le indagini ancora in corso serviranno per accertare se la bomba esplosa nella palazzina sia riconducibile al 34enne e per capire chi sono stati gli esecutori materiali dei due attentanti. Riserbo degli investigatori sul movente, la pista principale resta quella del mondo della droga.

L’articolo Aveva in casa un arsenale di materiale esplosivo, arrestato un rapper proviene da Molise News 24.