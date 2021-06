Il Pala Nino Pizza è pronto per la Final Four che assegna lo scudetto 2021. A oltre un anno di distanza dallo stop della passata stagione, il tricolore cerca di nuovo casa: tornerà a Pesaro? O sarà la prima volta per una fra Feldi Eboli, Meta Catania e Came Dosson? Lo scopriremo il 21 sera, quando troverà conclusione la gara di ritorno della finale scudetto, al termine di una cinque giorni insolita ma entusiasmante. Si gioca questa Final Four “allargata” con sfide in back-to-back in stile NBA, con l’andata e il ritorno in fila un giorno dopo l’altro. Al termine delle due gare di semifinali (17 e 18) un giorno di riposo, poi il gran finale atteso per domenica 20 e lunedì 21 giugno. Tutte le gare in diretta: le prime tre in ordine… Source