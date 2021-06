Ceppitelli verso il rinnovo del contratto: spunta la data della firma da parte del difensore che resterà rossoblù

Sembrerebbe ormai a un passo il rinnovo di Luca Ceppitelli con il Cagliari.

Secondo l’Unione Sarda quella di domani potrebbe essere la giornata giusta per arrivare alle firme con il centrale che dovrebbe prolungare la propria avventura in Sardegna per un’altra stagione.

L’articolo Ceppitelli verso il rinnovo del contratto: spunta la data della firma proviene da Cagliari News 24.