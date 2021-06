Quasi non ce ne siamo accorti, e lei arriva puntuale: ormai un po’ disorientati, senza i consueti punti di riferimento e cercando di individuarne di nuovi, accogliamo come una confortante certezza l’inizio dell’estate. E non parliamo solo di fenomeni metereologici, s’intende: l’estate è quello stato d’animo ben descritto dalla chiusura delle scuole, un misto di euforia, aspettativa e, ammettiamolo, malinconia che ci accompagna in una parentesi di sospensione nel flusso dei mesi dell’anno. Superfluo sottolineare come questa sia un’estate un po’ diversa, che segue quella scorsa nella sua eccezionalità ma forse con una marcia in più, perché nel frattempo tante cose ancora sono cambiate (e noi con loro). Ma non divaghiamo. Qui il punto, leggero e fondamentale, è l’arrivo delle giornate lunghe e assolate, con la voglia di spensieratezza e di fresco al riparo dalla calura che le accompagnano. Perché che siate amanti del mare, della montagna o del-tutta-mia-la-città (e me la godo quando gli altri vanno altrove) gli ingredienti della bella stagione rimangono gli stessi. Ad insaporire questo mood generalizzato, ecco una ricetta universale per rinfrescare le idee e le pause estive: pochi, semplici elementi e altrettanto elementari gesti (perché d’estate, si sa, il ritmo ha un andamento tutto suo). Pronti? Preparate un buon caffè, espresso o con caffettiera ma che sia di qualità; se proprio volete, zuccheratelo a piacere e quindi lasciatelo raffreddare; nel frattempo, in un bicchiere versate latte fresco – benvenute anche le varianti vegetali come il latte di riso o il godurioso latte di mandorla – e qualche cubetto di ghiaccio; quindi aggiungete il caffè e mescolate. La ricetta è talmente universale e democratica che si può invertire anche l’ordine dei fattori senza alterare il risultato di gusto. L’unica certezza? Gli ingredienti devono essere i migliori, ovviamente. Per rimanere in tema di estate e di ottima qualità, consigliamo la miscela Blue di Mogi: come un mare profondo in cui immergersi, una selezione di pregiati caffè dalle coltivazioni sostenibili dell’America Latina per un aroma avvolgente. Avete il vostro bicchiere di freschezza tra le mani? Ora trovate un luogo tranquillo, meglio se all’ombra ma in ogni caso rilassante, sedetevi e gustate la ricetta della semplicità, fresca e gustosa come le migliori estati. Facile, no?

