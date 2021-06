L’attaccante del Cagliari Primavera Gianluca Contini sta facendo impazzire tutti: i rossoblù lo valuteranno in ritiro

Una stagione fantastica quella dell’attaccante del Cagliari Primavera Gianluca Contini: oggi si concluderà il campionato Primavera1 e il bomber vuole mantenere il titolo di capocannoniere che al momento lo vede a 18 gol, davanti di tre lunghezze su Da Graca della Juventus prossima avversaria.

La Gazzetta dello Sport riporta la notizia per cui il Cagliari aggregherà Contini al ritiro di Pejo per valutare il ragazzo in vista della prossima stagione.

