Nelle ultime 24 ore in Puglia su 7.650 test per l’infezione da Covid 19, sono stati registrati 112 casi positivi, con un tasso di positività che scende all’1,47%. Di questi casi, 17 sono in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 4 nella BAT, 27 in provincia di Foggia, 16 in provincia di Lecce, 42 in quella di Taranto e 5 casi sono divisi tra residenti fuori regione e casi di provincia di residenza non nota. Infine, sono stati registrati altri 3 decessi, dei quali 2 nel Barese e 1 nel Tarantino.

L’articolo Covid, in Puglia 3 morti e 112 casi su 7.650 test (1,47%): 17 nel Barese proviene da Telebari.