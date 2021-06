Irpiniatimes.it

Dal Comune di Santa Paolina – Un grazie sentito agli operai del Comune, ai percettori del reddito cittadinanza e agli operai della Comunità Montana per il lavoro che svolgono quotidianamente per migliorare il decoro urbano. Per l’attenzione che stanno dimostrando per la cura degli spazi pubblici e la manutenzione del verde.

Il vice sindaco, Maria Assunta Egidio, e la delegata Cinzia Di Criscio.

