Finalmente torna la musica dal vivo! Dopo un anno di stop a causa delle restrizioni anti-Covid, a Romano di Lombardia si rinnova l’appuntamento con la ”Festa della musica”, che si terrà da venerdì 18 a lunedì 21 giugno per quattro giornate ricche di eventi.

La kermesse, che taglia il traguardo della settima edizione, viene riproposta sulla scia del successo raccolto negli anni precedenti: si svolgerà in presenza ed è organizzata dall’energico staff del “Pro.G – Giovani a Romano”, il progetto per le Politiche Giovanili del Comune di Romano di Lombardia.

Quest’anno lo slogan della manifestazione sarà “Squilli di musica e di vita!”, e celebrerà un nuovo inizio di concerti e spettacoli musicali live. Il programma vedrà protagoniste tante band e cantautori di ogni genere musicale, per godere di buona musica a 360° gradi.

Si comincerà venerdì 18 giugno in piazza Fiume, dalle 18.30 alle 22.30, con la prima serata di “Bands in Town” in cui si esibiranno cinque band: Alex Snipers, Jah People, Cuori Infranti, Riky Anelli & The Good Samaritans feat Valerio Baggio e gli Electrovox.

Sabato 19 giugno, dalle 16.30 alle 22.30, sempre in piazza Fiume, ci sarà la seconda serata di “Bands in Town”, in cui suoneranno ben sette gruppi musicali: Rumors, Re del Kent, SenzaUnNessoLogico, Jake Schenker and the gang, Workin’ Mojo, Libberi e RainbowJam. Per entrambe le serate di “Bands in Town” sarà allestita l’area food & drinks con i locali Caffè 500, Edo’s BBQ, BirraMundi e Le Brussell’ss.

Nella stessa giornata, alle 16.30, nella Basilica di San Defendente, in occasione dell’inaugurazione della mostra “Odissea” di Giuseppe Albergoni, si terrà l’esecuzione musicale dei talentuosi musicisti di Interludio Duo, composto dal violinista Jacopo Ogliari e il violoncellista Aurelio Pietro Pizzuto.

Il terzo appuntamento sarà domenica 20 giugno con due iniziative: la prima è “Suonami! – Piazza che vai pianoforte che trovi”. Dalle 10 alle 20, nelle sei principali vie e piazze del Centro Storico di Romano di Lombardia (piazza Roma, via Rubini, piazza Longhi, piazza Garibaldi, via Tadini e piazza Manetta), saranno presenti sei pianoforti che potranno essere suonati liberamente; inoltre, sempre nelle piazze, i ragazzi delle scuole di musica romanesi terranno un’esibizione. La seconda iniziativa sarà la conferenza “STANLEY KUBRICK – Un viaggio alla scoperta del connubio fra musica e cinema attraverso i grandi capolavori del passato”, che si terrà alle 21.00 al Teatro della Fondazione G.B. Rubini e sarà curata dal professore Donato Giupponi.

Per il gran finale, lunedì 21 giugno, in ricorrenza della Giornata Europea della Musica, si terrà l’incontro “L’altra metà del pop – L’immagine della donna nelle copertine dei dischi”, in piazza Manetta alle 21, a cura di Paolo Mazzucchelli.

Tutti gli eventi della “FDMRomano – Squilli di musica e di vita” sono liberi e gratuiti.

Per avere ulteriori informazioni:

festadellamusica@comune.romano.bg.it

Facebook e Instagram: @FDMRomano @Pro.G.Romano.