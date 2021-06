Ancora un gol per Ciro Immobile in questi Europei. L’attaccante della Lazio sigla il tris nel match contro la Svizzera

Dopo il gol all’esordio con la Turchia, Ciro Immobile finisce nel tabellino anche nel match di oggi contro la Svizzera. L’attaccante sigla il tris nella sfida contro gli elvetici, chiudendo definitivamente i conti.

Il bomber trova la via del gol con un tiro forte dalla distanza, su cui forse Sommer avrebbe potuto fare qualcosa in più, Si tratta del 15esimo gol in maglia azzurra, dove Ciro è sempre più cecchino infallibile.

GOOOOL EL TERCER GOL PARA ITALIA PPR PARTE DE IMMOBILE AQUI EL GOL SIGANME PARA MAS CONTENIDO pic.twitter.com/QxyE6duEXe — AlberRey! (@pes2017series) June 16, 2021

