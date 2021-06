Sono 5.815 (5.656 interni e 159 esterni) i candidati lucani da oggi impegnati con le prove orali uniche in presenza. Nella prima giornata tutto si è svolto regolarmente. Sono 3.585 gli studenti maturandi in provincia di Potenza (3.492 interni e 93 esterni) e 2.230 in quella di Matera (2.164 interni e 66 esterni). Sono 157 le commissioni d’esame (con il solo presidente esterno), 101 nella provincia di Potenza e 56 in quella di Matera.L’esame consiste in una prova orale che parte dalla discussione di un elaborato assegnato dal consiglio di classe sulla base del percorso svolto. Nei giorni scorsi… Source