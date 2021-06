Per la prima serata in tv, mercoledì 16 giugno su RaiUno alle 20.30 verrà trasmessa la partita di calcio tra Italia e Svizzera, valida per la fase a girone degli Europei.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Su Canale5 alle 21.35 andrà in onda una nuova puntata della fiction “Grand Hotel – Intrighi e passioni”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Tra le pagine della pazzia”; su Italia1 alle 21.20 “Il cosmo sul comò”; su La 7 alle 21.15 “TuT – il destino di un imperatore”; su Rai4 alle 21.20 “Contrattempo”; su La5 alle 21.05 “17 again – Ritorno al liceo” e su Iris alle 21.10 “Insomnia”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Blomstedt dirige sinf. n 5 di Bruckner”. Il direttore d’orchestra Herbert Blomstedt, classe 1927, di origini svedesi, ma nato negli Stati Uniti, dirige l’Orchestra Sinfonica Nazionale di Santa Cecilia nella Sinfonia n. 5 in si bemolle maggiore di Anton Bruckner, scritta tra il 1875 e il 1878, in un periodo difficile per il compositore.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “I Tudors”; su Mediaset Extra alle 21.15 “In-tolleranza zero” e su Italia2 alle 21.10 “Naruto Shippuden”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.