Mercato professionisti in pillole, 15 giugno SERIE A De Paul – Atletico Madrid 85% – L'accordo fra i due club è stato raggiunto per 35 milioni di euro. L'argentino è sul piede di partenza e lascerà l'Udinese SERIE B Venturato – Cittadella 30% – L'intenzione dell'allenatore è quella di non ripartire nella città murata nonostante un contratto di un anno. La società potrebbe impuntarsi, ma avrebbe senso? SERIE C Braglia-Avellino 95% – Il tecnico è stato confermato assieme a Di Somma. Manca soltanto l'annuncio ufficiale. Source