“La Svizzera è una Nazionale che storicamente ci ha messo sempre in difficoltà, con un allenatore che conosce benissimo il calcio italiano: c’è un motivo se da anni è stabilmente tra le prime 15 posizioni del Ranking Fifa… Domani dovremo fare una partita quasi perfetta per centrare il risultato pieno”. Roberto Mancini è ben conscio delle difficoltà che nasconde la gara di domani contro i Rossocrociati, che saranno gli avversari dell’Italia anche nella corsa alle qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar. “Una Nazionale che merita assoluto rispetto e che ha un’identità di gioco ben precisa. Soprattutto in avanti può contare su giocatori che possono decidere la sfida in qualsiasi… Source