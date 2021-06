Più di 90 canzoni, 9 dischi di inediti, 2 raccolte ufficiali, 1 progetto sperimentale come produttore, 1 disco di inediti con la super band Fabi-Silvestri-Gazzè, 2 Targhe Tenco per “Miglior Disco in Assoluto” (vinte per i suoi ultimi due album): dopo 20 anni di musica Niccolò Fabi è oggi considerato uno dei più importanti cantautori italiani. Nel suo cammino artistico tanta musica, tanta sperimentazione e un avvicinamento sempre più evidente alla musica d’oltreoceano. È un percorso artistico incentrato sulla ricerca della libertà espressiva quello che in questi anni ha inseguito il cantautore romano e ne sono dimostrazione gli ultimi due album pubblicati, “Una somma di piccole cose” (2016) e “Tradizione e tradimento” (2019).

L’appuntamento a Feltre è fissato per domenica 29 agosto in piazza Maggiore, con inizio alle ore 21.

Dopo Murubutu e Claver Gold il 24 luglio, Francesca Michielin il 27 e Raphael Gualazzi l’11 agosto, sarà dunque Niccolò Fabi a chiudere, a fine agosto, il calendario dei grandi concerti dell’estate musicale feltrina.

I biglietti sono disponibili su VivaTicket.com, TicketOne.it e presso Scoppio Spettacoli.

Tutte le informazioni su www.visitfeltre.info e www.scoppiospettacoli.it.

