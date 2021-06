Sos Fanta è sicuro, come riportato anche da Sky, Gianluigi Buffon sarà ufficialmente un giocatore del Parma. Ci sono già tutte le firme sul contratto e la comunicazione sarà data entro questa settimana. Buffon torna a casa dopo 26 anni: firmerà per due stagioni, fino al 2023. Vuole vincere ancora con i gialloblu e portarli in Serie A, magari da titolare, per giocare ancora contro la sua Juventus. Source