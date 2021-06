La Sicilia è una terra ricchissima di storia e di tradizioni, da quelle culinarie a quelle enologiche. Tra le più grandi e famose cantine siciliane troviamo sicuramente l’azienda Donnafugata, nata nel 1983 grazie a Giacomo Rallo, quarta generazione di una famiglia che da oltre 160 anni si occupava di produzione di vino, e alla moglie Gabriella, pioniera della viticoltura siciliana.

Il nome richiama il famoso romanzo il Gattopardo, scritto da Tomasi di Lampedusa. Come si può facilmente intuire, significa “donna in fuga” e si riferisce alla storia di una regina, probabilmente Bianca di Navarra, che per evitare la prigionia si rifugiò nella parte di Sicilia in cui oggi si trovano i vigneti aziendali. Questo aneddoto richiama anche la vita della fondatrice Gabriella Rallo, che lascia il suo lavoro di insegnate per occuparsi pienamente dei vigneti aziendali, un mondo che a quel tempo era quasi esclusivamente maschile.

I vini di Donnafugata si riconoscono prima di tutto dalle etichette: colorate, accattivanti, ognuna è unica e racconta una storia o un luogo di questa bellissima isola. Create dall’artista Stefano Vitale, sono tutte ispirate alla figura di Gabriella come lo è anche il logo dell’azienda.

Tra i vini più famosi e premiati della cantina spicca il celebre Passito di Pantelleria Ben Ryé; il nome, che in arabo significa “figlia del vento”, richiama i caldi venti che soffiano su questa piccola perla del Mediterraneo.

I contadini raffigurati sull’etichetta trasmettono la fatica e l’attenzione richiesta per ottenere vini di questo calibro; sullo sfondo si vede anche un “dammuso”, tipica struttura in pietra per raccogliere l’acqua piovana, bene prezioso in un’isola così calda. Vino dal colore dorato creato con uve zibibbo appassite al sole, appena versato sprigiona squisiti sentori di albicocca e arancia candita e miele; al gusto la sua dolcezza è bilanciata da una splendida freschezza e sapidità che non stancano mai.

Donnafugata, inoltre, produce tanti altri vini, sia bianchi come il Lighea sia rossi come il Sedara.

Chi volesse regalare una bottiglia di Ben Ryé può recarsi all’Enoteca Gaudes, a Torre de’ Roveri in via Marconi, 1: per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 0350401452 oppure inviare un’e-mail a info@enotecagaudes.it

È possibile rimanere aggiornati sulle sue proposte consultando il sito www.enotecagaudes.it o accedendo alla pagina Facebook e Instagram.