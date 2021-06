Dalla presentazione della relazione di fine mandato allo sguardo al futuro con i primi accenni al programma elettorale. È stato questo il focus dell’incontro tra i candidati della coalizione di Juri Imeri.

“È bello tornare a incontrarci tutti insieme dopo mesi particolarmente intensi e difficili – ha esordito il sindaco in carica rivolgendosi ai candidati e alle candidate – E voglio innanzitutto ringraziarvi per la scelta di impegnarvi per la città e per la fiducia che date a questa squadra e al sottoscritto”.

Imeri ha poi sottolineato gli aspetti essenziali della campagna elettorale, rivendicando l’impegno dell’amministrazione a trasformare in azioni concrete le promesse fatte nel 2016.

“In un mandato caratterizzato da emergenze e situazioni impreviste siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che avevamo fissato e per i quali ci eravamo impegnati con gli elettori – ha rimarcato il sindaco in carica – Il merito è di tutta la squadra, perché solo con l’unità di intenti e la continuità amministrativa si possono ottenere risultati così importanti”.

E per rendicontare quanto fatto in questi cinque anni, è stato annunciato un opuscolo che sarà distribuito nei prossimi giorni a tutte le famiglie trevigliesi.

“Chiudiamo un cerchio: nel 2016 avevamo distribuito il programma elettorale, nel 2019 abbiamo raccontato il bilancio di metà mandato e adesso condivideremo tutti i traguardi raggiunti – ha evidenziato Imeri –. In questi anni abbiamo sempre mantenuto un dialogo aperto con la città, senza bisogno di inventarci finti momenti di ascolto racchiusi nelle settimane di campagna elettorale”.

Dopo aver annunciato una conferenza stampa a fine mese, dove saranno svelate alcune delle proposte contenute nel programma elettorale e un gazebo al mercato sabato 3 luglio, il candidato del centrodestra ha raccontato come la squadra ha lavorato per la definizione del nuovo programma.

“Sono davvero molto soddisfatto del lavoro fatto insieme: ogni lista ha portato le proprie sensibilità e formulato le proposte e tutti assieme, in una dozzina di incontri, abbiamo definito la bozza ufficiale del documento che formalizzeremo nelle prossime settimane anche con i contributi dei cittadini, delle associazioni e dei comitati. È stato un percorso fortemente condiviso e partecipato, caratterizzato dalla volontà di proporre un programma credibile, realistico e che risponda ai bisogni e alle ambizioni della città”.

Imeri ha poi svelato i primi contenuti del programma elettorale: per la coalizione di centrodestra Treviglio deve essere città inclusiva e che ascolta, città che cresce, città in movimento, città che rispetta il territorio, città in salute, città della scuola e della cultura, città protagonista e città dei servizi. “Rivendichiamo con forza il lavoro fatto in questi anni. Fa piacere che tutti condividano le grandi potenzialità di Treviglio, potenzialità che noi abbiamo fatto emergere e che potranno diventare vere opportunità per migliorare ulteriormente la qualità della vita. Vogliamo una città a misura di uomo e di donna, a misura di famiglia, che pensi in grande ma consolidi le proprie radici. In dieci anni abbiamo fatto crescere la città, una città che deve essere sempre più protagonista”.

Dopo l’intervento del Sindaco, caratterizzato da “slides” e colonne sonore intervallate dagli applausi delle persone che hanno gremito il teatro, hanno preso la parola Basilio Mangano, Gianluca Viganò, Pinuccia Prandina, Valentina Tugnoli, Oreste Risi e Franco Giussani in rappresentanza delle liste della coalizione, sottolineando la compattezza della squadra.

“Questi due mandati sono stati caratterizzati da grande concretezza, dalla continuità e dalla capacità di ridare a Treviglio il ruolo che merita. Insieme, valorizzando le competenze di tutti, siamo convinti di poter dare ancora molto alla città, con una amministrazione che garantisce competenza ed esperienza affiancate da tanto entusiasmo e dal contributo di tanti giovani”.