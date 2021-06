La Puglia si avvicina a tre milioni di dosi di vaccini somministrati, per la precisione sono 2.994.133, il 95.9% di quelle consegnate che sono 3.120.635. In provincia di Bari il 60% dei residenti ha ricevuto almeno la prima dose, escludendo la fascia 0-11 anni che non è vaccinabile. Oggi è prevista la consegna di circa 200mila dosi Pfizer e poco meno di 10mila Janssen.

