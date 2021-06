Borgo Valbelluna, 16 giugno 2021 – Molte le iniziative messe in campo dal Comune di Borgo Valbelluna in questo 2021 per tentare la ripresa dei settori turistici così duramente provati nell’ultimo anno.

Vivi Borgo Valbelluna si inserisce perfettamente in questo contesto nella triplice funzione di

promuovere il territorio in un’ottica di turismo slow, pubblicizzare il nuovo sito turistico che sta per essere pubblicato e soprattutto cercando di ricreare sinergie tra gli operatori del settore.

Vivi Borgo Valbelluna è un format fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, dettato dall’esigenza di promuovere un così vasto territorio in maniera coordinata ed unificata rispondendo ad una richiesta turistica sempre più importante. Nelle prime settimane di vita del nuovo ufficio turistico infatti, moltissime persone sono arrivate chiedendo informazioni su esperienze ed escursioni da organizzare per l’estate, segno inequivocabile che i turisti vogliono e cercano la Valbelluna per scappare dal turismo di massa.

Ecco quindi nascere Vivi Borgo Valbelluna, una serie di esperienze guidate durante i mesi estivi che coprono l’intero territorio spaziando in tutti i temi turistici che più attraggono le persone nel nostro Comune, uscite diversificate che spazieranno dal canyoning al giro in MTB, dalla passeggiata naturalistica alla visita guidata alle bellezze storico artistiche in un crescendo di emozioni e divertimento per ogni gusto.

“Con questo format l’obiettivo è quello di organizzare nei mesi estivi delle possibilità di visita nel nostro territorio, andando a toccare molti dei diversi punti di interesse e coinvolgendo le professionalità turistiche che operano nel Comune” commenta Simone Deola, assessore al turismo di Borgo Valbelluna “In queste prime settimane di ripartenza siamo molto soddisfatti dei numeri e dei report di chi scegli di visitare il nostro Comune. C’è la netta sensazione che a livello quantomeno regionale, il nostro territorio in modo unitario sia riconosciuto come un’importante meta turistica.”

Info e prenotazioni:

IAT Borgo Valbelluna

Piazza Papa Luciani – Mel di Borgo Valbelluna (BL)

turismo.mel@borgovalbelluna.bl.it

Tel. 0437 544294

